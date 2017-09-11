Видео: Горит склад на проспекте Стачек

Огонь охватил складское помещение на проспекте Стачек. На месте работают пожарные.

Вечером в понедельник, 11 сентября, на проспекте Стачек загорелся склад. Огонь охватил помещение, где хранятся паллеты. Об этом сообщают очевидцы. На видео с места события видно, что пламени есть где разгуляться: языки пламени поднимаются на несколько метров.

На месте уже работают пожарные. Специалисты тушат возгорание. Какой-либо информации о пострадавших нет. О причинах также пока рано говорить. Как и о масштабах повреждений. Подробности устанавливаются.

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