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Видео: Горит склад на проспекте Стачек

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Огонь охватил складское помещение на проспекте Стачек. На месте работают пожарные.

Вечером в понедельник, 11 сентября, на проспекте Стачек загорелся склад. Огонь охватил помещение, где хранятся паллеты. Об этом сообщают очевидцы. На видео с места события видно, что пламени есть где разгуляться: языки пламени поднимаются на несколько метров.

На месте уже работают пожарные. Специалисты тушат возгорание. Какой-либо информации о пострадавших нет. О причинах также пока рано говорить. Как и о масштабах повреждений. Подробности устанавливаются.

Видео: Горит склад на проспекте Стачек

Видео: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург

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Теги: новости спб , пожар спб , происшествия спб , проспект стачек
Категории: Происшествия

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