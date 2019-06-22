Видео: на севере Петербурга загорелось BMW

Пламя полностью охватило автомобиль.

Очевидцы сообщили о том, что на пересечении Институтского проспекта и Малой Объездной улицы горит автомобиль BMW. Это произошло вечером 22-го июня.

По словам автора, что-то взрывается в машине. Это могут быть колеса. Причины пожара пока неизвестны.

Пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу сообщила, что пожар ликвидировали в 20:54. В этом участвовали 2 единицы техники и 9 человек личного состава.

Также 22-го июня произошел пожар на военных складах в Кронштадте и в жилом доме в Шушарах.

Видео: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"