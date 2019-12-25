В Горелово пламя уничтожило "Мерседес"

С огнем боролись 10 спасателей.

В Горелово сегодня, 1 августа, произошел пожар. На Красносельском шоссе у дома № 1 загорелся "Мерседес". Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 10:10. В автомобиле обгорел моторный отсек.

На место случившегося прибыли 10 спасателей и две спецмашины. В 10:28 пожар был ликвидирован.

Сведения о пострадавших не поступали. Подробности уточняются.

Ранее мы писали, что в пожаре на улице Бутлерова погиб мужчина.

Фото: Piter.tv