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В Горелово пламя уничтожило "Мерседес"
Сегодня, 11:03
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В Горелово пламя уничтожило "Мерседес"

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С огнем боролись 10 спасателей.

В Горелово сегодня, 1 августа, произошел пожар. На Красносельском шоссе у дома № 1 загорелся "Мерседес". Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 10:10. В автомобиле  обгорел моторный отсек.   

На место случившегося прибыли 10 спасателей и две спецмашины. В 10:28 пожар был ликвидирован.         

Сведения о пострадавших не поступали.  Подробности  уточняются. 

Ранее мы писали, что в пожаре на улице Бутлерова погиб мужчина.

Фото: Piter.tv

Теги: горелово, мчс, сгорел мерседес
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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