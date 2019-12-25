Горбачев поддерживает диалог России и США по безопасности

Экс-глава СССР напомнил о том, что США предали забвению.

Экс-президент Советского Союза Михаил Горбачев заявил, что поддерживает диалог России и США по гарантиям безопасности. Об этом политик упомянул в интервью журналистам "РИА Новостей". По мнению эксперта, после развала СССР Вашингтону просто "ударило в голову" его высокомерие и самоуверенность. По его версии, именно это стало причиной дальнейшего расширения НАТО на Восточный фланг.

Как в таком положении рассчитывать на равноправные отношения с США, с Западом? Это первое. Второе, и не менее важное, это триумфаторские настроения на Западе, особенно в США. Михаил Горбачев, экс-президент СССР

Эксперт напомнил, что развал страны вызвал в обществе коллапс, в также экономический хаос. Горбачев заявил, что США объявили себя победителями в холодной войне, в то время как мир из ядерной гонки вооружений США и РФ вытягивали совместно. Политик полагает, что сейчас Белый дом строит свою империю. Горбачев подчеркнул, что американцы решили придать забвению Парижскую хартию и положения о коллективной безопасности, которые серьезно обсуждались в 1991 году.

Путин: оппоненты РФ веками говорили, что эту страну можно только развалить изнутри.

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