Оппоненты России на протяжении столетий уверяли, что это государство невозможно победить, а можно только развалить изнутри. Об этом в ходе большой ежегодной пресс-конференции заявил президент страны Владимир Путин.
По его словам, это благополучно было осуществлено дважды: по результатам Первой мировой войны и при развале СССР в 90-х годах.
А кто это делал? Те, кто обслуживал другие, чужие интересы, не связанные с интересами русского и других народов Российской империи, Советского союза и Российской Федерации сегодня.
Владимир Путин, президент РФ
По мнению президента Белоруссии Александра Лукашенко, в развале Советского Союза виноваты первый президент РФ Борис Ельцин и первый президент СССР Михаил Горбачев. Белорусский лидер считает, что политики перенесли личную неприязнь и борьбу за власть на всю страну, вследствие чего она распалась.
Ранее Путин завил, что Россия не могла отказать в защите Севастополю и Крыму в 2014 году
Видео: Большая пресс-конференция Президента РФ Владимира Путина
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