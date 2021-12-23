Путин: оппоненты РФ веками говорили, что эту страну можно только развалить изнутри

По словам президента, это благополучно было осуществлено дважды.

Оппоненты России на протяжении столетий уверяли, что это государство невозможно победить, а можно только развалить изнутри. Об этом в ходе большой ежегодной пресс-конференции заявил президент страны Владимир Путин.

По его словам, это благополучно было осуществлено дважды: по результатам Первой мировой войны и при развале СССР в 90-х годах.

А кто это делал? Те, кто обслуживал другие, чужие интересы, не связанные с интересами русского и других народов Российской империи, Советского союза и Российской Федерации сегодня. Владимир Путин, президент РФ

По мнению президента Белоруссии Александра Лукашенко, в развале Советского Союза виноваты первый президент РФ Борис Ельцин и первый президент СССР Михаил Горбачев. Белорусский лидер считает, что политики перенесли личную неприязнь и борьбу за власть на всю страну, вследствие чего она распалась.

Ранее Путин завил, что Россия не могла отказать в защите Севастополю и Крыму в 2014 году

Видео: Большая пресс-конференция Президента РФ Владимира Путина