Google оштрафовали за рекламу о написании дипломных работ

В среду, 24 июля, Федеральная антимонопольная служба РФ вынесла постановление, согласно которому компании Google придется заплатить штраф в размере 100 тысяч рублей "за нарушение законодательного запрета на распространение рекламы по подготовке и написанию выпускных квалификационных работ". Новость сообщили на официальной странице ведомства.
Все началось из-за обращения в ФАС гражданина, указавшего на распространение ненадлежащей рекламы в поисковой системе Google, при наборе в сроке поиска системы словосочетания "дипломная работа заказать".
Рекламный текст появлялся в виде гиперссылок на сайты, занимающиеся написанием выпускных квалификационных работ за деньги.
В результате проверки, Комиссия ведомства приняла решение о наличии в контекстной рекламе поисковой системы Google нарушения требования Федерального закона "О рекламе".
Фото: Pixabay
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