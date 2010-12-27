Google оштрафовали за рекламу о написании дипломных работ

Ненадлежащая реклама распространялась в сервисе "Google Adwords" в декабре 2018 года.

В среду, 24 июля, Федеральная антимонопольная служба РФ вынесла постановление, согласно которому компании Google придется заплатить штраф в размере 100 тысяч рублей "за нарушение законодательного запрета на распространение рекламы по подготовке и написанию выпускных квалификационных работ". Новость сообщили на официальной странице ведомства.

Все началось из-за обращения в ФАС гражданина, указавшего на распространение ненадлежащей рекламы в поисковой системе Google, при наборе в сроке поиска системы словосочетания "дипломная работа заказать".

Рекламный текст появлялся в виде гиперссылок на сайты, занимающиеся написанием выпускных квалификационных работ за деньги.

В результате проверки, Комиссия ведомства приняла решение о наличии в контекстной рекламе поисковой системы Google нарушения требования Федерального закона "О рекламе".

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