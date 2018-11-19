Студентку на "Мерседесе", устроившую "шашечки" на Невском, отчислили из института

Причиной стало не нарушение ПДД, а банальная неуплата за учебу.

Петербургское отделение Северо-Западного института РАНХИГС отчислило 21-летнюю студентку, прославившуюся гонками по Невском упроспекту. Однако, причиной разрыва отношений с местной жительницей стала на быстрая езда с "шашечками" на белом "Мерседесе" : девушка просто задолжала ВУЗу деньги за учебу. Ранее сама провинившаяся утверждала, что езда на иномарке по центральной улице города никак не сказалась на учебе.

По информации от представителей института, девушка училась с первого сентября 2015 года по первое февраля 2017. Ее направлением было таможенное администрирование и безопасность. Учебу петербурженка посещала на условиях заочного отделения. В конце прошлого месяца подписан документ "в связи с расторжением договора об оказании платных образовательных услуг по неуважительной причине (просрочка оплаты стоимости обучения)".

Девушка рассказала, что не планирует забирать документы из института. Более того, она планирует восстановиться.

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