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Помощник "Яндекса" Алиса решила стать певицей
Сегодня, 11:54
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Shdaria
479

Помощник "Яндекса" Алиса решила стать певицей

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Помощник Алиса стала певицей и уже выпустила новогодний альбом.

Голосовой помощник "Яндекса" Алиса пошла по стопам Бузовой и занялась карьерой певицы. К Новому году она успела выпустить альбом, где "спелись" сразу три технологии поисковика. Об этом стало известно в разделе "Яндекс.Музыка".

Отметим, что стихи "родились" из настоящих поисковых запросов 2017 года при помощи Автопоэта. Исполнителем песен является сама Алиса.
В альбоме можно услышать семь песен с необыными названиями. Среди них наблюдаются "Елочка на ИЖ", "Чихалка", "Я не воюю с табуреткой" и другие.
Теги: алиса стала певицей , новости общества , помощник алиса , яндекс алиса
Категории: Общество Лента новостей

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