Помощник "Яндекса" Алиса решила стать певицей

Помощник Алиса стала певицей и уже выпустила новогодний альбом.

Голосовой помощник "Яндекса" Алиса пошла по стопам Бузовой и занялась карьерой певицы. К Новому году она успела выпустить альбом, где "спелись" сразу три технологии поисковика. Об этом стало известно в разделе "Яндекс.Музыка".

Отметим, что стихи "родились" из настоящих поисковых запросов 2017 года при помощи Автопоэта. Исполнителем песен является сама Алиса.

В альбоме можно услышать семь песен с необыными названиями. Среди них наблюдаются "Елочка на ИЖ", "Чихалка", "Я не воюю с табуреткой" и другие.