В Петербурге завершено голосование о переименовании станции метро "Новокрестовская" 

Итоги будут опубликованы в ближайшее время.

В понедельник, 25 ноября, стало известно о том, что в Петербурге завершилось голосование о переименовании станции метро "Новокрестовская". Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Известно, что итоги голосования обнародуют в ближайшее время.

Напомним, что голосование стартовало 7 октября. Станцию метро "Новокрестовская" могут переименовать в "Зенит". Сине-бело-голубые могут выступить спонсором работ по внесению изменений в городские схемы, карты и другие информационные носители, где есть наименование станции.

Ранее мы сообщали о том, что петербуржцы пожаловались на новые турникеты с бесконтактной оплатой в метро.

Фото:метро спб/вк