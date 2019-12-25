Циклон принесет в Петербург аномальное тепло и дожди 25 февраля

Температура воздуха будет на 4-5 градусов выше климатической нормы.

В четверг, 25 февраля, синоптическая ситуация в Петербурге будет определяться теплым сектором обширного циклона, который будет активно закачивать к берегам Невы массы влажного и теплого атлантического воздуха. В этот день в городе ожидается облачная погода, местами пройдут дожди, переходящие в мокрый снег. Об этом заявил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в Facebook.

По прогнозу синоптика, температура воздуха в Петербурге составит +2…+4 градусов, в Ленобласти 0…+5. Такие значения на 4-5 градусов выше климатической нормы.

Ветер подует с запада со скоростью 5-10 м/с. Высока вероятность гололедных явлений, образуются очаги туманов. Атмосферное давление будет падать и составит 755 мм рт. ст., что ниже нормы.

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