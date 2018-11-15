Голодец отметила неравенство зарплат мужчин и женщин

Размер средней зарплаты женщин составляет 70% от зарплаты мужчин. Об этом сообщила вице-премьер России Ольга Голодец.
Эта речь была произнесена на открытии форума "Роль женщин в развитии промышленных регионов" 1 марта в Новокузнецке.
При всех возможностях, которые женщины имеют, они не достигают такого же уровня образования, карьерного роста, оплаты своего труда, как мужчины.
Ольга Голодец, вице-премьер.
В форуме "Роль женщин в развитии промышленных регионов" будут участвовать представители 16 государств и 39 регионов России. В середине января Ольга Голодец выступила против введения налога на пересечение границы России.
Видео: Piter.TV
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