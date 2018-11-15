Голодец отметила неравенство зарплат мужчин и женщин

Вице-премьер также указала на высокий уровень занятости женщин.

Размер средней зарплаты женщин составляет 70% от зарплаты мужчин. Об этом сообщила вице-премьер России Ольга Голодец.

Эта речь была произнесена на открытии форума "Роль женщин в развитии промышленных регионов" 1 марта в Новокузнецке.

При всех возможностях, которые женщины имеют, они не достигают такого же уровня образования, карьерного роста, оплаты своего труда, как мужчины. Ольга Голодец, вице-премьер.

В форуме "Роль женщин в развитии промышленных регионов" будут участвовать представители 16 государств и 39 регионов России. В середине января Ольга Голодец выступила против введения налога на пересечение границы России.

Видео: Piter.TV