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Ольга Голодец на ПМЭФ рассказала о цифровых медицинских разработках Сбера

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При помощи искусственного интеллекта Сбера удалось распознать огромное количество случаев поражения легких на КТ.

В среду, 2 июня, в Петербурге стартовал международный экономический форум. Программу ПМЭФ-21 открыла сессия по цифровой медицине.

Пандемия дала серьезный толчок развитию цифровых технологий и рост продолжается. В медицинской отрасли электронные сервисы стали как никогда востребованы. Электронные рецепты позволяют медикам сократить до 30% времени приема. До 2023 года электронные назначения должны внедрить во всех регионах страны. Маркировка лекарственных препаратов уже позволила контролировать выпуск и использование вакцин от Covid-19.

С помощью искусственного интеллекта Сбера удалось распознать огромное количество случаев поражения легких на КТ, а умный помощник врача ТОП-3 помог сделать процесс постановки диагноза более быстрым и эффективным. О цифровых медицинских разработках Сбера рассказала заместитель председателя правления Сбербанка Ольга Голодец, которая курирует вопросы здравоохранения.

Внедрение телемедицинских технологий Сбера позволила увеличить доступность медицинской помощи в масштабах страны. Повысить качество медицинских консультаций, ускорить внедрение современных методов диагностики и лечения. А значит существенно снизить факторы риска распространения инфекций.

Ольга Голодец, заместитель Председателя Правления Сбербанка

Видео: Piter.TV

Теги: ольга голодец, пмэф, сбер
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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