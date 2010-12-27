Голландские ученые нашли предел длительности человеческой жизни

Специалисты также рассказали о факторах, которые помогают жить дольше.

В Нидерландах провели исследование, по итогам которого стал известен предельный возраст жизни человека.

Специалисты из Тилбургского университета анализировали данные длительности жизни 75 тыс. жителей Голландии, которые скончались за последние 30 лет в возрасте не менее 96 лет. Полученные данные помогли понять, сколько могут прожить женщины и мужчины.

Оказалось, что максимальная продолжительность жизни женщин составляет 115,7 лет. В мужчине немного меньше — около 114 лет. Однако есть и исключения из этой статистики.

Ученые отметили, что за последние 30 лет максимальная продолжительность жизни человека не изменилась. Это значит, что организм людей достиг предела по возможной длительности существования.

Факторы, которые помогают продлить жизнь, довольно тривиальные. Это физическая активность, отказ от курения, умеренное употребление спиртного, а также сбалансированная диета.

Фото: newsnn.ru