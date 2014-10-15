Голикова заявила о послаблениях для туристов, приехавших на Кубань

Речь идет о вакцинации на самом курорте.

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что россияне, которые не сделали прививку от коронавируса, с августа смогут привиться на курортах Кубани в течение трех дней.

Она отметила, что имеющие медицинский отвод россияне должны будут предоставить результаты теста.

Мы договорились о том, что постановление главы Краснодарского края будет скорректировано, и начиная с 1 августа наши граждане могут приезжать на территорию Краснодарского края, имея при себе сертификат провакцинированного, в случае если есть отвод от вакцинации - ПЦР-тест, действительный 72 часа, - сказала она.

По словам Голиковой, не вакцинированные россияне в течение трех дней с момента прибытия в Краснодарский край смогут привиться по месту отдыха.

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