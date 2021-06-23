Голикова заявила о личной ответственности выезжающих за границу россиян

Она считает, что граждане рискуют.

Вице-премьер Татьяна Голикова в ходе совещания с президентом России Владимиром Путиным заявила, что россияне, которые выезжают на отдых в другие страны в условиях пандемии коронавируса, рискуют заразиться. По ее словам, делают граждане это под личную ответственность.

В ходе совещания Владимир Путин подчеркнул, что перед Россией другие государства никаких обязательства в вопросе лечения граждан РФ не несут.

Голиков ответила, что прямых обязательств действительно нет, однако предъявляются определенные требования. Иностранные государства также информируют о тех мерах, которые предпринимаются в случае заражения туриста.

В первую очередь, речь идет о соответствующем страховом обеспечении, и мы тоже на это вместе с Ростуризмом обращали самое серьезное внимание, - сказала Голикова.

Вице-премьер утвердительно ответила на вопрос президента о том, что выезд за границу является личным риском и ответственностью каждого человека.

Видео: kremlin.ru