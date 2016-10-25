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Голикова: в 2020 году в России не было смертей от прививки против COVID-19

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За текущий год итоги будут подведены позднее.

Случаев смерти после вакцинации препаратами от коронавирусной инфекции в прошлом году не зафиксировано. Об этом заявила в ходе выступления в Государственной думе вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Данных 2021 года пока нет, мы подведем итоги. (До 2021 года) у нас не фиксировалось случаев после вакцинации.

Татьяна Голикова, вице-премьер России

На этом же заседании она заявила, что специалисты не исключают изменения сроков ревакцинации от COVID-19 из-за штамма "омикрон". По словам Голиковой, в некоторых государствах, где был обнаружен данный вариант штамма коронавируса, рекомендуют ревакцинироваться раньше, чем через полгода.

Ранее в Минздраве назвали основные проявления постковидного синдрома.

Видео: Госдума России

Теги: вакцинация от covid-19, коронавирус, татьяна голикова
Категории: Лента новостей, Новости России,

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edovles
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