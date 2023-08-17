Голикова сообщила о 119 пострадавших при взрыве в Махачкале

Вице-премьер РФ рассказала о последствиях трагедии в Дагестане.

В результате взрыва на автомобильной заправочной станции в Махачкале пострадали 119 человек, в том числе 20 несовершеннолетних граждан. Соответствующими статистическими данными в рамках правительственного совещания при участии главы государства Владимира Путина поделилась вице-премьер страны Татьяна Голикова. Чиновница добавила, что жертвами трагедии на текущий момент стали 35 человек. Она пояснила, что разу после случившегося на место выехала бригада федерального центра медицины катастроф.

К сожалению, по результатам случившегося пострадало 119 человек, в том числе 20 детей, погибло 35 человек, в том числе три ребенка. Татьяна Голикова, вице-премьер РФ

Эксперт пояснила коллегам, что вся необходимая помощь пострадавшим после взрыва на АЗС в Махачкале оказывается. После оценки ситуацим на месте, местные специалисты приняли решение 16 человек, в том числе троих детей, транспортировать в федеральные и московские учреждения.

Голикова призвала обеспечить 61% занятость молодежи в первый год после окончания учебы.

Фото и видео: Правительство России