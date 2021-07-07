Голикова: при определении коллективного иммунитета в России будут учитывать переболевших COVID-19

Ранее данные категории граждан не учитывались.

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила на совещании Владимира Путина с членами правительства, что при определении уровня коллективного иммунитета в России будут включены переболевшие коронавирусом и привитые более шести месяцев назад.

"Этот показатель с учетом дополнения новыми категориями должен составить 80% взрослого населения РФ, <...> - это переболевшие, вакцинированные граждане, а также граждане, которые переболели или были вакцинированы более чем 6 месяцев назад или прошли повторную вакцинацию", - сказала Голикова.

Ранее мы писали, что в Петербурге во время пандемии коронавирусом заразились более 2 тыс. беременных женщин. Отмечается, что в последнее время беременные хуже переносят COVID-19.

Видео: kremlin.ru