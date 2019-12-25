Голикова назвала траты ФОМС на лечение больных с коронавирусом

Общие траты бюджета на лечение больных от COVID-19, по её словам, составляют 100 миллиардов рублей.

Вице-премьер России Татьяна Голикова назвала траты Фонда обязательного медицинского страхования на лечение больных с коронавирусом. По её словам, на эти цели из ФОМС выделено около 40 миллиардов рублей — по состоянию на июнь. Заявление Голикова сделала на заседании координационного совета по борьбе с распространением коронавируса.

Общие траты бюджета на лечение больных от COVID-19, по её словам, составляют 100 миллиардов рублей.

Голиков рассказала, что во время пандемии в России строились и разворачивались госпитали. В медицинских учреждениях был создан резерв из почти 200 тысяч коек для лечения заразившихся коронавирусом. При этом 76 миллиардов рублей из федеральных и региональных бюджетов направили на перепрофилирование больниц и поликлиник под COVID-госпитали.

Ранее Голикова назвала процент летальности от COVID-19 в России. Согласно последним данным, летальность от коронавируса в России составила 2,3%.