Голикова назвала процент летальности от COVID-19 в России

Летальность от коронавируса в России составила 2,3%.

В среду, 15 июля, стало известно о том, какой процент летальности в России от COVID-19. Об этом сообщает вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Согласно последним данным, летальность от коронавируса в России составила 2,3%. По словам Голиковой, соответствующий показатель намного меньше, чем в других странах мира.

Кроме того, Голикова заявила, что за полгода 2020 года показатель смертности не превышает статистику за аналогичный период 2019 года. По мнению специалистов, это означает, что в мае и апреле у России был резерв по снижению смертности.

Ранее мы сообщали о том, что Россия полностью отказалась от закупок продукции от COVID-19 в других странах.