Голикова назвала главные проблемы Петербурга и области

В настоящий момент федеральные органы исполнительной власти должны внести все "ключевые проблемы" в перечень приоритетов своей работы на 2022–2024.

В среду, 1 декабря, вице-премьеры, курирующие задачи федеральных округов, сформировали перечень ключевых вопросов, разрешением которых власти регионов будут заниматься до конца 2024 года.

Замглавы правительства по социальной политике Татьяна Голикова, которая курирует Северо-Западный округ, озвучила ключевые проблемы Петербурга и Ленобласти. Согласно документу, который предоставил телеграм-канал "Майский указ", в Петербурге главным вопросом, который требует решение, является упрощение законодательства в области строительства. По мнению Голиковой, необходимо внести поправки в закон, чтобы избежать бюрократических процедур при строительстве и реконструкции объектов капитального ремонта.

В Ленобласти же Голикова отметила строительство и финансирование скоростной автомобильной дороги по дальнему обходу Петербурга (КАД-2). Власти, по словам замглавы правительства по соцполитике, необходимо решить задачу по определению объемов и источников финансирования проекта. Напомним, что движение на участке первого этапа должны запустить к 2024 году.

Фото: Piter.tv