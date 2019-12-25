Голикова: более 40% выпускников вузов приезжают работать в место жительства

Вице-премьер РФ рассказала о позитивном тренде для регионов.

Российский вице-премьер Татьяна Голикова заявила о том, что свыше 40% выпускников учебных заведений приезжают работать в место жительства. Статистикой чиновница поделилась с участниками просветительского марафона "Новое знание". Она назвала этот тренд позитивным для страны.

Мы это видим по системе мониторинга, который сегодня ведется в рамках портала "Работа в России". Это очень приятно, но какое-то время назад мы, наоборот, наблюдали сдвижку к западу, к европейской части страны. Татьяна Голикова, вице-премьер РФ

Эксперт объяснила, что перетекание профессиональных кадров после учебы было не только явлением внутренней миграции, но и изменением "мотивации поведения" у молодежи. Тренд связан с откладывание рождения ребенка ради большего времени поиска стабильной работы, ради того, чтобы добиться уважения в трудовом коллективе и роста в карьере.

Голикова предположила, когда образуется коллективный иммунитет от COVID-19.