Полуголый мужчина разгуливал по станции "Невский проспект"

Пользователи интернета предположили, что на улице стало слишком тепло.

Днем 8 февраля жители Петербурга заметили на станции метро "Невский проспект" странного пассажира. Мужчина снял с себя верхнюю одежду, а вместе с ней и свитер. В сети появились фотографии с места событий.

На снимках видно, что петербуржец средних лет без зазрения совести разгуливает по общественному месту с голым торсом. Других пассажиров смутил внешний вид незнакомца. В его адрес посыпался шквал критики и насмешек.

Ранее мы писали, что отец забрал ребенка, который гулял голым по Кронштадту.

Фото: ВКонтакте / Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург