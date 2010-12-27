Леус: Гольфстрим спровоцировал зимнюю оттепель в Петербурге

В течение дня будет облачно, местами возможны дожди.

Циклон, который принес в Петербург потепление и дождь, пока не собирается покидать город. В четверг, 5 декабря, в городе ожидается довольно теплая для декабря погода. Об этом сообщил ведущий синоптик "Фобоса" Михаил Леус.

Специалист уточнил, что такую непривычную для зимы погоду принёс Гольфстрим. Это циклон, согретый теплым течением в Атлантическом океане. В течение дня будет облачно, местами возможны дожди. Столбики термометра поднимутся до +6 градусов.

В Ленобласти ожидается от 1 до 6 градусов тепла. Ветер будет дуть со скоростью 7-12 м/с. Атмосферное давление будет падать.

Самая низкая температура в Петербурге 5 декабря была зафиксирована в 1902 году, тогда столбик термометра опустился до -24 градусов, самым теплым этот день был в 1953 году – плюс 9 градусов.

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