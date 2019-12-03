Голая петербурженка хотела "научиться летать" и попала в больницу

Пострадавшая после падения с высоты получила множественные травмы. Она состоит на учете у психиатра.

Во второй горбольнице спасают 30-летнюю петербурженку после падения с высоты. Об этом стало известно Piter.TV

В седьмом часу утра 14 апреля от жильца дома 14/1 по Дунайскому проспекту поступило сообщение, что на 6-м этаже находится голая девушка в алкогольном опьянении, лицо ее в крови, она ходит и просит воды. К моменту, когда приехала полиция, девушку уже увезли на скорой. У нее диагностировали сочетанную травму, закрыто-черепно мозговую травму и сотрясение головного мозга, ушибы брюшной стенки.

Девушка жила в указанном доме и врачам рассказала, что хотела "научиться летать". Пострадавшая состоит на учете у психиатра.

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Фото: Piter.TV