Петербургские художники выпустят комикс о Гоголе

Сборник презентуют 2 апреля на фестивале "Гоголевская неделя".

В честь 210-летия со дня рождения Николая Гоголя молодые петербургские художники выпустят комикс, главным героем которого станет сам писатель. Сборник презентуют 2 апреля в рамках фестиваля "Гоголевская неделя". Об этом сообщают организаторы.

В общей сложности в сборник войдут семь историй, над которыми работали восемь авторов. Кроме биографии писателя читатели смогут увидеть на страницах комиксов адаптации его произведений. Среди них "Майская ночь", "Страшная месть", "Старосветские помещики", "Ночь перед Рождеством", "Записки сумасшедшего" и "Пропавшая грамота". В сборник также вошли 10 мини-комиксов объемом 3-4 кадра.

Выставку под названием "Обновленная классика" — "Гоголь в комиксах" можно будет увидеть в библиотеке имени Н.В. Гоголя со 2 по 30 апреля. Вход бесплатный.

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Фото: ВКонтакте / Обновлённая Классика. Комиксы по классике