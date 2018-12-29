Годовщина снятия блокады Ленинграда: мероприятия

В воскресенье, 27 января - памятная дата в истории Петербурга.

В 2019 году все памятные мероприятия (возложение цветов к мемориалам и т.п.) пройдут 26 января в 11.00. В воскресенье, 27 января, на Дворцовой площади пройдет традиционный парад. В памятные дни в Петербург приедут представители 80 регионов,а также гости из ближнего зарубежья. В делегациях будет по 2 жителя блокадного Ленинграда.

У нас уже сложилось хорошее взаимодействие с блокадниками. Сегодня с ними встретиться и.о. губернатора. Мы хотим дойти до каждого жителя блокадного города. Нам повезло, что с нами еще живут эти удивительные люди, которые отстояли этот город не для себя, а для других. Александр Ржаненков, глава комитета по социальной политике.

В районных администрациях Петербурга состоится вручение памятных знаков ветеранам, оборонявшим город и блокадникам. Ржаненков пообещал, что все они получат выплаты - 7 тысяч рублей. 20 тысяч блокадников, проживающие в других регионах, получат из бюджета Петербурга 2-3 тысячи рублей.

Ранее сообщалось, что на Дворцовой прошла репетиция парада.

Фото: Piter.TV