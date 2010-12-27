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На Русановской улице годовалый ребенок принял уксус
Сегодня, 9:03
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lesjasap
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На Русановской улице годовалый ребенок принял уксус

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В Невском районе мальчик случайно выпил уксусную кислоту.

В Невском районе годовалый малыш выпил эссенцию уксусной кислоты. Сейчас мальчик находится в тяжелом состоянии.
 
Пациент изначально поступил в медицинский стационар на Бухарестской улице, затем ребенка перевезли в Детскую городскую больницу номер пять имени Филатова. К врачам годовалый мальчик попал около 23 часов вечера 25 декабря. Известно, что по адресу, откуда специалисты забрали пострадавшего, проживает семейная пара из Закавказья. 
 
По информации от докторов, у мальчика выявлен химический ожог рта, пищевода, желудка. Его состояние по-прежнему тяжелое. По предварительной версии правоохранительных органов, мальчик пострадал из-за недосмотра родителей. 
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Теги: детская больница имени филатова , невский район , русановская улица
Категории: Происшествия Новости СПб

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