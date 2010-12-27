На Русановской улице годовалый ребенок принял уксус

В Невском районе мальчик случайно выпил уксусную кислоту.

В Невском районе годовалый малыш выпил эссенцию уксусной кислоты. Сейчас мальчик находится в тяжелом состоянии.

Пациент изначально поступил в медицинский стационар на Бухарестской улице, затем ребенка перевезли в Детскую городскую больницу номер пять имени Филатова. К врачам годовалый мальчик попал около 23 часов вечера 25 декабря. Известно, что по адресу, откуда специалисты забрали пострадавшего, проживает семейная пара из Закавказья.

По информации от докторов, у мальчика выявлен химический ожог рта, пищевода, желудка. Его состояние по-прежнему тяжелое. По предварительной версии правоохранительных органов, мальчик пострадал из-за недосмотра родителей.