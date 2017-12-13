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Годен 24 часа: сегодня отменили конкурсы на установку солнечных табло на остановках Петербурга
Вчера, 20:25
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ProkVad
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Годен 24 часа: сегодня отменили конкурсы на установку солнечных табло на остановках Петербурга

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Отменили все конкурсы, причины отмены неизвестны.

Сегодня, 20 февраля, отменили все объявленные вчера конкурсы на установку в районе петербургских остановок общественного транспорта информационных табло на солнечных батареях. Заказчик отказывается пояснить причины.

Информация об отмене всех четырех конкурсов появилась на сайте госзакупок 20 февраля. В извещении указано, что это сделано по решению заказчика — ГКУ "Организатор перевозок". От любых комментариев учреждение отказалось.

Вчера, 19 февраля, были объявлены конкурсы на размещение остановочных табло в шести районах города. Всего было указано более сотни адресов, на которые планировали потратить 80 млн рублей.  

Теги: госзакупка , смольный , солнечные батареи , спб , табло
Категории: Лента новостей Новости СПб

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