В Петербурге на остановках планируют разместить более сотни табло с солнечными батареями

Объявлен конкурс на установку трехгранных информационных табло.

ГКУ "Организатор перевозок" объявило несколько конкурсов на установку трехгранных информационных табло на остановках общественного транспорта в Петербурге. На установку табло планируют потратить 80 млн рублей. Информация о соответствующем конкурсе появилась на сайте госзакупок.

Речь идет о трех лотах: на Центральный и Фрунзенский районы (стартовая цена составит 21,6 млн), Калининский и Выборгский (13,4 млн), на Адмиралтейский (18,6 млн) и на Василеостровский (24,6 млн). Подрядчик должен будет не только расставить табло не позднее 15 апреля 2018 года, но также обеспечивать размещение на них информации до конца октября 2020 года. Результаты конкурсы будут объявлены 15 марта.

В Центральном районе в плане установить 28 табло, во Фрунзенском — одно (у метро "Обводный канал"), в Выборгском – 16, в Калининском — 2 (оба на Непокоренных у станции "Площадь Мужества"), в Адмиралтейском — 25, в Василеостровском — 33.

Справка:

Табло - энергоавтономные трехгранные информационные табло на бетонной тумбе, которое работает на солнечных батареях. Высота модуля — примерно 1,2 метра. Табло должно отображать информацию о типе транспортного средства (автобус, троллейбус, трамвай), номере маршрута, прогнозном времени прибытия ближайшего транспортного средства на остановочный пункт.