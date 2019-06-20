Дмитрий "Гоблин" Пучков призвал к уголовной ответственности за "фейк ньюс"

Президент Владимир Путин обратил внимание, что в России уже существует административная ответственность.

В рамках блока вопросов на "Прямой линии", посвященной интернету, к президенту России обратился блогер Дмитрий Пучков. Он поинтересовался не пора ли ввести ответственность построже за ложные новости. В пример "Гоблин" привел распространение информации о взрывах в Дзержинске.

Владимир Путин признал, что проблема существует. В качестве примера была приведена проблема ложных минирований в крупных городах России. Президент также добавил, что необходимо разделять заведомо ложную информацию от реальных сигналов от неравнодушных граждан.

"Мы должны посмотреть на правоприменительную практику, а потом уже можно сделать вывод о том, достаточно этого, либо нужно здесь что-то сделать дополнительно" - отметил российский президент.

Ранее Владимир Путин ответил на вопрос о том, связан ли закон о суверенном Интернете с ограничениями.

Видео: "Прямая линия с Владимиром Путиным"