Владимир Путин ответил на вопрос о суверенном Интернете

В ходе ежегодного эфира с президентом Владимиру Путину задали вопрос о недавнем законе, посвященном суверенному интернету.
Президент уточнил, что речь идет о том, чтобы российский сегмент сети в рамках суверенного интернета надежно функционировал. Ни о каких ограничениях речи не идет.
"Этот закон призван обеспечить суверенность нашего интернета и возможность там работать. Вот на что направлен этот закон, только на это. Никаких ограничений здесь не планируется"
- заявил президент.
Видео: "Прямая линия с Владимиром Путиным".
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