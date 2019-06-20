Владимир Путин ответил на вопрос о суверенном Интернете

Автором вопроса на "Прямой линии" с президентом России стал блогер Амиран Сардаров (канал "Дневник Хача").

В ходе ежегодного эфира с президентом Владимиру Путину задали вопрос о недавнем законе, посвященном суверенному интернету.

Президент уточнил, что речь идет о том, чтобы российский сегмент сети в рамках суверенного интернета надежно функционировал. Ни о каких ограничениях речи не идет.

"Этот закон призван обеспечить суверенность нашего интернета и возможность там работать. Вот на что направлен этот закон, только на это. Никаких ограничений здесь не планируется" - заявил президент.

Видео: "Прямая линия с Владимиром Путиным".