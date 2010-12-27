Экс-капитана "Зенита" проиграл ужин на 6 человек

В ноябре 2017 года Радимов сам предложил пари Денису Глушакову: если "Зенит" окажется ниже "Спартака" в турнирной таблице Премьер-лиги по итогам сезона 2017/18, то он оплатит ужин на 6 человек в любом ресторане.

Полузащитник московского "Спартака" Денис Глушаков напомнил бывшему капитану питерского "Зенита" о проигранном споре. Об этом Глушаков написал в своем Instagram.

В ноябре 2017 года Радимов сам предложил пари: если "Зенит" окажется ниже в турнирной таблице Премьер-лиги по итогам сезона 2017/18, то он оплатит ужин на 6 человек в любом ресторане. И наоборот, если ниже будет "Спартак". Денис Глушаков решил напомнить об этом, так как спартаковцы оказались третьими, а зенитовцы - пятыми.



Фото: glushak8

Радимов тоже не заставил долго ждать и ответил своему оппоненту, что "дядя Влад за базар отвечает и ждет Глушакова с с друганами-переростками в любом кабаке".



Фото: radimov02

В это воскресенье, 2 августа, "Зенит" сыграет со "Спартаком" в матче шестого тура Премьер-лиги. Насчет этого матча также уже заключено пари: победитель получит 10 кг корюшки.

Фото: Зенит-ТВ / Zenit-TV/ ВК