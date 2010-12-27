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Радимов поспорил с капитаном "Спартака" на 10 кг корюшки
Сегодня, 6:57
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lesjasap
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Радимов поспорил с капитаном "Спартака" на 10 кг корюшки

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Заклятые друзья не солись во мнениях по поводу того, кто же одержит победу в футбольной схватке между "Зенитом" и "Спартаком".

Бывший тренер петербургского футбольного клуба "Зенит" Владислав Родимов и капитан московского "Спартака" Денис Глушаков заключили пари. В случае проигрыша, оппонент должен будет подарить корюшку или раки.

Заключили с Глушаковым новое пари по системе еврокубков! Проигрываю я – с меня 10 кг корюшки, приготовленной моей бабулей в лучших традициях Ленинграда

заявил в Twitter Радимов

В случае, если удача не окажется на стороне столичных коллег, то Радимов получит ведро раков из Ростова.

Предложение было создано перед грядущей игрой "Зенит"-"Спартак".

Фото: Pixabay.com

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Категории: Лента новостей Новости СПб Спорт

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