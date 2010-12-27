Радимов поспорил с капитаном "Спартака" на 10 кг корюшки

Бывший тренер петербургского футбольного клуба "Зенит" Владислав Родимов и капитан московского "Спартака" Денис Глушаков заключили пари. В случае проигрыша, оппонент должен будет подарить корюшку или раки.
Заключили с Глушаковым новое пари по системе еврокубков! Проигрываю я – с меня 10 кг корюшки, приготовленной моей бабулей в лучших традициях Ленинграда
заявил в Twitter Радимов
В случае, если удача не окажется на стороне столичных коллег, то Радимов получит ведро раков из Ростова.
Предложение было создано перед грядущей игрой "Зенит"-"Спартак".
Фото: Pixabay.com