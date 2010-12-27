Glorax Development получил 18 га около Московского вокзала за 1,1 млрд рублей

Застройщик Glorax Development купил 18 гектаров в центре Петербурга. Торги на комплекс зданий структуры РЖД не состоялись, и компания получила территорию по начальной стоимости.

В Северной столице завершились торги по продаже комплекса зданий структуры РЖД — "Трансконтейнера". Вместе со зданиями предлагались права аренды 18 гектаров территории на Лиговском проспекте. Торги признали несостоявшимися, так как заявилась тлько одна компания. В итоге договор купли-продажи активов заключили с единственным участником - Glorax Development. Газета "Ведомости" сообщают со ссылкой на свой источник, что для девелопера участок у Московского вокзала стал уже четвертым в этом районе.

Данные о покупке газете подтвердил совладелец Glorax Development Андрей Биржин, представители "Трансконтейнера" и в Российском аукционном доме (РАД). Так как застройщик был единственным участником. То здания он получит по начальной цене – 1,1 миллиард рублей.

В РАД отметили, что низкий интерес к объектам РЖД связан с множеством проблем при согласовании документов для стройки в центре города.

Фото: Instagram / sofasofaa_