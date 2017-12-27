Глобальное потепление: в Сахаре выпал снег, а в России аномально тёплая зима

7 января в районе города Айн-Сефра на севере Алжира выпал снег, покров достигал около 40 см

Снегопады в пустыне также аномальны, как наводнения в Европе, заморозки в США и аномально теплая зима в России. Все это объясняется глобальным потеплением.

7 января в пустыне Сахара в районе города Айн-Сефра на севере Алжира выпал снег. Снежный покров достигал около 40 см. К вечеру он растаял. За год до этого - в декабре 2016 года - подобный снегопад в этом районе стал первым с 1979 года.

К выводу о том, что это период глобального потепления, пришла Межправительственная группа экспертов по изменениям климата (МГЭИК), созданная для оценки риска глобального изменения климата, вызванного влиянием человека. об этом ТАСС рассказал глава Гидрометцентра России Роман Вильфанд

"Все эти эпизоды: в Сахаре снег, похолодание резкое, длительное в Северной Америке, очень теплая погода на европейской территории России, затяжные дожди, которые привели к наводнениям в ряде стран западной Европы, - вот такие события учащаются. Повышенная повторяемость таких экстремальных событий - это следствия глобального потепления. Я говорю не свою точку зрения, а согласованное мнение ученых, которые работают в Межправительственной группе экспертов по изменениям климата", - сказал Вильфанд.

Он также отметил, что внимание исследователей привлекает именно повторяемость подобных событий, а не их необычность. "Размах событий погодных увеличивается. Какой-то отдельный эпизод ни о чем не говорит. Ну, сложились такие условия", - сказал он.

Фото: Twitter / TSA