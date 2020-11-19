Главврачом Ленинградской областной клинической больницы назначили Сергея Алексеева

При выборе кандидатуры в правительстве учитывали принцип "преемственности".

Главным врачом Ленинградской областной клинической больницы (ЛОКБ) назначен Сергей Алексеев. Об этом 5-го октября сообщила пресс-служба правительства региона.

Татьяна Тюрина, которая ранее возглавляла ЛОКБ, стала заместителем председателя областного парламента. Ее поблагодарили за эффективное управление учреждением, а также отметили заслуги: масштабную реновацию, обновление оборудования, создание флагманского ковидного госпиталя.

Алексеев ранее был главным врачом Ленинградского областного онкодиспансера, имеет степень кандидата медицинских наук. По словам председателя комитета по здравоохранению Ленинградской области Сергея Вылегжанина, при назначении главного врача власти исходили из принципа преемственности.

Фото: сайт Ленинградского областного онкодиспансера