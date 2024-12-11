Жителям Ленобласти проведут бесплатную диагностику полости рта

Новая программа онкоскрининга стартовала в Ленинградской областной клинической больнице.

В Областной клинической больнице Ленинградской области все желающие могут пройти бесплатную диагностику на предмет заболеваний полости рта, – рассказали в пресс-службе региональной администрации.

Врачи проведут онкоскрининг заболеваний полости рта для выявления возможных онкологий на ранних стадиях. Процедура проводится каждый понедельник и четверг. Для ее прохождения необходима предварительная запись.

Ранняя диагностика позволяет своевременно начать лечение и значительно повысить шансы на выздоровление. Поэтому развиваем разноплановые скрининговые программы и оснащаем медучреждения современным и качественным оборудованием для проведения обследований. Александр Жарков, председатель Комитета по здравоохранению Ленинградской области

Сотрудники ЛОКБ напоминают, что особенно важно пройти бесплатную диагностику тем, кто более полугода не был на приеме у стоматолога, кто курит, а также работникам вредных производств и обладателям съемных протезов.

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Фото: Администрация Ленинградской области