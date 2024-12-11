В 1,5 раза поднялась заболеваемость гриппом в Петербурге за неделю

Эпидемиологическая ситуация находится под контролем.

Роспотребнадзор Северной столицы опубликовал отчет об эпидемиологической ситуации в городе за неделю с 6 по 12 января. Согласно данным ведомства, заболеваемость петербуржцев гриппом подскочила почти на 50%.

При этом, как отмечают в пресс-службе Роспотребнадзора, уровень заболеваемости остается в пределах нормы недельного эпидемического порога, а общая ситуация с распространением гриппа остается под контролем.

Заболеваемость обусловлена в основном респираторными вирусами негриппозной этиологии (аденовирусы, бокавирусы, риновирусы, сезонные коронавирусы, SARS-CoV-2). Нарастает активность вирусов гриппа. Роспотребнадзор Санкт-Петербурга

Управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу напоминает жителям города следить за здоровьем и своевременно предупреждать развитие болезни, следить за симптомами – высокой температурой, кашлем, насморком, болью в горле.

Ранее мы сообщали, что в первые недели 2025 года метапневмовирус был выявлен у одного пациента.

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