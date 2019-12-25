Главврача на Сахалине подозревают в уничтожении вакцины и выдаче поддельных QR-кодов

Михаил Сушко обвиняется по статье за злоупотребление должностными полномочиями.

Главного врача на Сахалине подозревают в уничтожении вакцины и выдаче поддельных QR-кодов. Об этом сообщили местные журналисты из "Комсомольской правды". В СМИ уточнили, что мужчина задержан в рамках операции, проводимой сотрудниками полиции по борьбе с экономическими преступлениями. Эпизоды выявлены в медицинском учреждении в городе Южно-Сахалинск. Фигурант расследования проходит по уголовной статье за злоупотребление должностными полномочиями.

Следствие полагает, что руководитель больницы заставлял подчиненных вносить данные о вакцинации пациентов на сайт Госуслуг. При этом саму прививку местным жителям не делали, а ее компоненты выбрасывались. Подобных эпизодов оперативники насчитали свыше 50. В списке доказательств и улик значатся медицинсеих карты ациентов, прочая служебная документация, емкость, в которую сливались вакцины и использованные ампулы.

В областном минздраве журналистам подвердили факт торговли QR-кодами. Специалисты добавили, что подозреваемым стал главный врач синегорской участковой больницы Михаил Сушко.

Гинцбург назвал попытки переждать, пока другие прививаются от COVID-19, глупым подходом.

Фото: Минздрав России

