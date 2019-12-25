Пик заражения коронавирусом в Москве придется на конец следующей недели.

Главврач больницы в Коммунарке рассказал, когда ждать пика эпидемии коронавируса в Москве. Об этом специалист сообщил в интервью Нюте Федермессер. Денис Проценко считает, что ждать пика заболеваний с столице можно будет к середине или к концу следующей недели.

На данный момент, по словам медика, в Москве все еще наблюдается прирост заболевших. По последним данным в РФ зарегистрировано 840 случаев заражения коронавирусом. Из этих пациентов 546 человек находятся в столице. Еще около 139 тысяч россиян остаются под наблюдением медицинского персонала. По стране вылечились от инфекции 38 человек. Еще двое жителей скончались.

Главврач Коммунарки рассказал, сколько больных в стационаре.

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