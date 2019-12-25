Главврач Боткинской больницы назвал основные симптомы коронавируса

Главый врач Боткинской больницы Денис Гусев перечислил основные симптомы коронавируса в эфире телеканала "Санкт-Петербург".
Первым и главным симптомом было названо стабильное повышение температуры: от 39 градусов и выше. Затем сухой кашель с небольшим выделением макроты. После этого следует нарушение дыхания: например, отдышка. Также больной может чувствовать неприятные ощущения при вдохе и выдохе.
Ранее мы писали, что в больнице им. Боткина на лечении находятся 137 медиков с коронавирусом.
Фото: больница им. Боткина / Вконтакте
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В боткино даже здоровый человек через день завоет, а через неделю сдознет