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Главврач Боткинской больницы назвал основные симптомы коронавируса
Сегодня, 19:19
1897
smirenny

Главврач Боткинской больницы назвал основные симптомы коронавируса

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Главный симптом: температура от 39 градусов.

Главый врач Боткинской больницы Денис Гусев перечислил основные симптомы коронавируса в эфире телеканала "Санкт-Петербург".

Первым и главным симптомом было названо стабильное повышение температуры: от 39 градусов и выше. Затем сухой кашель с небольшим выделением макроты. После этого следует нарушение дыхания: например, отдышка. Также больной может чувствовать неприятные ощущения при вдохе и выдохе. 

Ранее мы писали, что в больнице им. Боткина на лечении находятся 137 медиков с коронавирусом.

Фото: больница им. Боткина / Вконтакте

Теги: боткинская больница, коронавирус, пандемия, петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге,

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Аноним
Сегодня 20:54

В боткино даже здоровый человек через день завоет, а через неделю сдознет

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