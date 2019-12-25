Главврач Боткинской больницы назвал основные симптомы коронавируса

Главный симптом: температура от 39 градусов.

Главый врач Боткинской больницы Денис Гусев перечислил основные симптомы коронавируса в эфире телеканала "Санкт-Петербург".

Первым и главным симптомом было названо стабильное повышение температуры: от 39 градусов и выше. Затем сухой кашель с небольшим выделением макроты. После этого следует нарушение дыхания: например, отдышка. Также больной может чувствовать неприятные ощущения при вдохе и выдохе.

Ранее мы писали, что в больнице им. Боткина на лечении находятся 137 медиков с коронавирусом.

Фото: больница им. Боткина / Вконтакте