Мужчина подозревается в мошенничестве в особо крупном размере.

Главу стройфирмы в Калининграде обвинили в обмане дольщиков на 71 млн. Об этом сообщается на официальном сайте правоохранительных органов. Бизнесмену предъявлено обвинение по части 4 статьи 159 УК РФ. Речь идет о мошенничестве в особо крупном размере.

Следствие полагает, что 64-летний предприниматель заключил 36 договоров с клиентами, но затем не выполнил своих обязательств. Он должен был возвести три многоквартирных дома на территории поселка Невское Гурьевского района. Здания должны были быть введены в эксплуатацию уже в 2017-2018 годах. Сейчас они достроены частично. Ущерб потерпевшим оценен в свыше 71 млн рублей.

Также бизнесмен незаконно купил два земельных участка с площадью в 1700 квадратных метров. Этим он нанес ущерб администрации района в 4,5 млн рублей. Он предоставил чиновника фальшивую документацию о том, что мужчина имеет право приобрести участки за 10% от их рыночной цены.

Подозреваемый отпущен под обязательство о явке.

В ЕАО полиция изъяла более 20 кг наркотикосодержащих растений.

Фото и видео: официальный сайт МВД России

