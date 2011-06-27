В ЕАО полиция изъяла более 20 кг наркотикосодержащих растений

Местный житель сушил коноплю для собственного использования.

В Еврейской автономной области полицейские изъяли более 20 кг наркотикосодержащих растений. Об этом сообщается на официальном сайте правоохранительных органов. Территория с запрещенными растениями находилась в поселке Воскресеновка Ленинского района. Пойман 32-летний местный житель, который занимался сбором и заготовкой конопли.

Полиция установила, что в темное время суток фигурант расследования собрал в лесополосе пять снопов конопли. Мужчина скрывал растения среди других дикорастущих кустов. Ранее подозреваемый был неоднократно судим по статье за нелегальный оборот наркотиков. Он рассказал следователям о том, что около недели назад наломал растения и отнес их в лес сушиться. Мужчина отметил, что конопля была ему необходима для собственного употребления.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ. Максимальное наказание предусматривает лишение свободы на срок до десяти лет.

Мужчина ограбил букмекерскую контору в Подмосковье на четверть миллиона рублей.

Фото и видео: официальный сайт МВД России

