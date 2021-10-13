Мужчина ограбил букмекерскую контору в Подмосковье на четверть миллиона рублей

Разбойник имел при себе пистолет.

Подмосковными полицейскими задержан подозреваемый в разбойном нападении на сотрудника букмекерской конторы. Об этом сообщается на официальном сайте правоохранительных органов. Предполагаемым преступником считается 31-летний местный житель.

Известно, что ранее злоумышленник в маске ворвался в помещение букмекерской конторы, находящейся в микрорайоне Железнодорожный. Он начал угрожать сотруднице оружием (пистолетом). Гостю удалось украсть из кассового аппарата свыше 250 тысяч рублей. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье 162 УК РФ. Подозреваемого оперативники смогли вычислить благодаря записям с камер видеонаблюдения. Известно, что полученные при помощи разбойного нападения денежные средства местный житель потратил на личные нужды.

Сейчас подозреваемый находится под арестом.

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Фото и видео: официальный сайт МВД России

