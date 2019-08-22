Главе администрации в Ленобласти назначили штраф за перевернутый флаг России

Флаг висел в перевернутом виде как минимум 2 дня.

Главу администрации одного из поселений в Ленобласти привлекли к ответственности за перевернутый флаг Российской Федерации. Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

В период с 7 февраля 2020 по 9 февраля 2020 на здании администрации Скребловского сельского поселения Лужского муниципального района был установлен флаг, который не соответствует требованиям №1-ФКЗ "О Государственном флаге Российской Федерации".

В связи с этим городская прокуратура возбудила дело об административном правонарушении в отношении главы администрации и направило его в мировой суд. Ответственному лицу был назначен штраф в размере 5 тыс. рублей.

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