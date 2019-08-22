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Главе администрации в Ленобласти назначили штраф за перевернутый флаг России
Сегодня, 21:00
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nadezhda_sib

Главе администрации в Ленобласти назначили штраф за перевернутый флаг России

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Флаг висел в перевернутом виде как минимум 2 дня.

Главу администрации одного из поселений в Ленобласти привлекли к ответственности за перевернутый флаг Российской Федерации. Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

В период с 7 февраля 2020 по 9 февраля 2020 на здании администрации Скребловского сельского поселения Лужского муниципального района был установлен флаг, который не соответствует требованиям №1-ФКЗ "О Государственном флаге Российской Федерации". 

В связи с этим городская прокуратура возбудила дело об административном правонарушении в отношении главы администрации и направило его в мировой суд. Ответственному лицу был назначен штраф в размере 5 тыс. рублей. 

Ранее Александр Дрозденко рассказал дачникам о правилах поведения на майских праздниках. 

Фото: pixabay.com 

Теги: флаг россии
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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