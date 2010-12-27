Новый глава Комитета здравоохранения полгода будет на испытательном сроке

Новым председателем Комитета по здравоохранению Смольного стал академик РАН Михаил Дубина. Чиновник ближайшие полгода будет на испытательном сроке.

Губернатор Георгий Полтавченко подписал распоряжение приеме на государственную службу нового председателя Комитета по здравоохранению Смольного. Эту должность с сегодняшнего дня занимает академик РАН Михаил Дубина.

Новый председатель будет работать на условиях срочного служебного контракта. Первые полгода для новоиспеченного чиновника будут испытательным сроком.

Валерий Колабутин, ранее занимавший эту должность, собирается вступить в должность советника губернатора. Он будет курировать сферу здравоохранения. Временно обязанности главы Комитета выполнял первый заместитель председателя Евгений Евдошенко.