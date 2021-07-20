Главой комитета по природным ресурсам Ленобласти назначат Дениса Беляева

Беляев уже работал на таком посту.

Бывший глава "экологического" комитета Смольного может перейти на аналогичную должность в правительство Ленобласти. Об этом сообщило "47news".

На данный момент, по информации издания, Денис Беляев еще не приступил к свои обязанностям, но начнет это делать в ближайшее время. На сайте регионального правительства таких сведений пока не появлялось. В Ленобласти комитет носит немного иное название — по природным ресурсам.

Напомним, Беляев ушел с должности в июле 2021 года. Его заменил Александр Кучаев. Сейчас председателем ведомства является Александр Герман.

Фото: комитет по природопользованию СПб