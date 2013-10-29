Главную улицу Петербурга перекрыли для транспорта от Адмиралтейства до Литейного

Невский проспект перекрыт от Адмиралтейства до Литейного движение ограничено.

В Санкт-Петербурге с 18 августа стартовал новый этап ремонта дорожного полотна на Невском проспекте. Участок от Адмиралтейства до Литейного проспекта закрыт для движения транспорта. Такие данные представили "Яндекс Карты".

Перекрытие действует с 18 по 20 августа. При этом проезд сохраняется на пересечении с Садовой улицей и на набережной Фонтанки. Из-за ограничения движения изменены маршруты общественного транспорта. Автобусы № 2, 3, 7, 10, 22, 24, 27, 181 и 191 работают по временным трассам. Также корректировки внесены в работу троллейбусов № 10, 11 и 17.

По данным "Яндекса", в утренние часы образовались пробки на Фонтанке и Литейном проспекте. Там же зафиксировано ДТП, что дополнительно осложнило дорожную ситуацию.

Ранее сообщалось, что с 20 августа закрывается движение транспорта по Земской улице.

Фото: "Яндекс"