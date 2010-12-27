Начальника Аграрного университета Руслана Магомаева посадили на 4 года за взятку

В Пушкине осудили бывшего начальника Аграрного университета за вымогательство денег.

В Пушкинском районном суде признали вину начальника Аграрного университета, которого подозревали во взяточничестве. По данным следствия, руководитель организации Руслан Магомаев требовал у представителя Калининградского филиала деньги. За это правонарушение получил наказание в виде четырех лет колонии общего режима и 700 тысяч рублей.

Сторона обвинения смогла доказать факт попытки принуждения к даче взятки в размере 1,5 миллиона рублей. Взамен руководитель петербургского аграрного университета обещал разобраться с увольнением коллеги и снять с него дисциплинарное наказание. Однако, должностное лицо было в курсе того, что он не может никак повлиять на данную ситуацию. Передача денег состоялась в октябре 2016 года. Однако, директор филиала отдал вымогателю муляж. Сразу после этого преступника задержали оперативники из ФСБ по региону.

Магомаева осудили по статье за покушение на мошенничество в особо крупном размере. В момент совершения преступления, петербуржец занимал должность начальника административно-правового управления в Аграрном университете. Обвиняемый не согласен с решением. Свою вину он не признал.